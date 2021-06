Ny dyster flyktningrekord

utenriks

Talet på menneske som blir tvinga ut på vandring i søken etter tryggleik, har auka kvart einaste år dei siste ni åra.

Ved årsskiftet var nærare 82,4 millionar på flukt, ein auke på nærare 3 millionar frå året før, ifølgje årsrapporten frå FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

20,7 millionar var registrerte som flyktningar utanfor heimlandet av UNHCR, og Tyrkia var i særklasse det landet som husa flest, 3,7 millionar.

I Colombia levde det 1,7 millionar flyktningar ved årsskiftet, og både i Pakistan og Uganda levde det 1,4 millionar. Tyskland husa 1,2 millionar flyktningar.

6,7 millionar syrarar og 5,9 millionar palestinarar levde i fjor på flukt, og det same gjorde nærare 4 millionar venezuelanarar. 2,6 millionar afghanarar var òg på flukt, og det same var 2,2 millionar frå Sør-Sudan og 1,1 million frå Myanmar.

Internt fordrivne

48 millionar menneske var òg på flukt i eige land, 8,3 millionar berre i Colombia og 6,7 millionar i Syria. I Kongo var det 5,2 millionar internt fordrivne, i Jemen 4 millionar, i Somalia 3 millionar, i Afghanistan 2,9 millionar, i Etiopia 2,7 millionar og i Nigeria og Sudan 2,6 millionar.

– Bak kvart einaste tal er det ein person som er tvinga bort frå heimen og ei historie om fordriving og liding. Dei fortener merksemda og støtta vår, ikkje berre humanitærhjelp, men òg at vi finn ei løysing på situasjonen deira, seier FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi.

Han etterlyser auka politisk vilje og innsats for å få ein slutt på dei mange konfliktane og forfølginga som tvingar menneske på flukt.

Fødd på flukt

42 prosent av alle som er på flukt, er gutar og jenter under 18 år. Dei er særleg sårbare, særleg når krisene som har tvinga dei på vandring, varer i årevis, konstaterer UNHCR.

Nesten 1 million barn vart fødde av foreldre som var på flukt i fjor, og mange av dei vil òg måtte vekse opp på flukt.

– Denne tragedien, der så mange barn blir fødde som flyktningar, bør vere grunn god nok til å gjere meir for å forhindre og få ein slutt på vald og konfliktar, seier Grandi.

Stengde grenser

Koronapandemien har gjort det endå verre for flyktningane i verda, og 160 land stengde i fjor grensene sine for innreise då pandemien var på sitt verste.

UNHCR hadde registrert 4,1 millionar asylsøkjarar ved utgangen av 2020, men 99 land gjorde i fjor heller ikkje noko unntak for desse, uansett kva for ein desperat situasjon dei måtte ha flykta frå.

Fleire og fleire land har sidan endra praksis, innført testing ved grensa, vaksinesertifikat og mellombels karantene ved framkomst.

Få vende heim

Statistikken over kor mange flyktningar og internflyktningar som kunne vende heim i 2020, er òg nedslåande lesing.

Berre 251.000 flyktningar fann det trygt å returnere, ein nedgang på 21 prosent frå året før. 3,2 millionar internflyktningar tok sjansen på å vende heim, men det var ein nedgang på heile 40 prosent frå året før, viser rapporten frå UNHCR.

33.800 fekk statsborgarskap i land der dei hadde søkt asyl, medan 34.400 vart overførte til eit anna land enn dei hadde søkt asyl i. Dette var det lågaste talet på 20 år, noko pandemien får mesteparten av skulda for.

– Løysingar krev at leiarane i verda og dei som har innverknad, legg forskjellane til side, set ein stoppar for egoisme i politikken og i staden fokuserer på å unngå konfliktar, løyse konfliktar og sørgjer for å respektere menneskerettane, seier Grandi.

