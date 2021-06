Israel og Palestina byter vaksinedosar

utenriks

– Israel har signert ein avtale med palestinske styresmakter, og vil levere omtrent éin million Pfizer-dosar som er i ferd med å gå ut, seier statsministeren i Israel, Naftali Bennett.

Til gjengjeld vil Israel få tilsvarande mengd Pfizer-dosar som palestinarane får seinare, ifølgje Bennett. Avtalen gjer at Palestina raskare får vaksinert folk.

Israel har vorte kritisert for å ikkje dele dosar med palestinarane i dei okkuperte områda. Styresmaktene har tidlegare vist til Oslo-avtalane frå 1990-talet og sagt at det i samsvar med dei er dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene som har ansvaret for vaksinasjon av palestinarar.

Israel sikra seg avtalar med legemiddelindustrien som gjorde at dei fekk store leveransar tidleg. Landet har fullvaksinert 58,6 prosent av befolkninga, ifølgje VGs oversikt.

Nyleg byrja Israel å vaksinere barn og unge mellom 12 og 15 år.

