India endrar omstridd system for vaksinefordeling

Landet er med den store legemiddelindustrien sin ein leiande produsent av vaksinar. Etter at India vart ramma av ei enorm smittebølgje i mars og april, innleidde styresmaktene vaksinasjonen av personar mellom 18 og 44 år.

Men regjeringa valde å flytte satsingsområdet sitt frå å auke vaksinetilgangen til å heller distribuere dei der dei behovet var størst.

Ordninga som då vart innført, innebar at dei føderale styresmaktene kjøpte halvparten av vaksinane som vart laga til innanriks bruk. Desse skulle brukast blant tilsette i helsevesenet og andre utsette sektorar, og dessutan dei over 45 år.

Delstatane og private sjukehus skulle dele resten for å komme i gang med dei 600 millionar indarane i aldersgruppa under 45.

Kan ha kosta liv

Løysinga var langt ifrå optimal. Delstatane hadde inga erfaring med vaksinekjøp og konkurrerte mot kvarandre, noko som gav høgare prisar. Samtidig åtvara ekspertar mot at vaksineprodusentar kunne prioritere sal til private institusjonar for å tene meir pengar.

Vidare sørgde kombinasjonen av vaksinemangel og vaksineprioriteringa for forskjellar. Sidan mai har det vorte vaksinert fleire personar under 45 år med første dose enn i aldersgruppa over 60 år.

I sistnemnde aldersgruppe er 74 millionar framleis uvaksinerte, og ekspertar trur avgjerda kan ha kosta liv.

Endrar systemet

Førre veke vedtok regjeringa å endre systemet igjen. Dei vil kjøpe 75 prosent av alle vaksinar laga av indiske vaksineprodusentar og sannsynlegvis reforhandle prisane.

Dosane skal gjevast gratis til delstatane, som får vaksinar basert på befolkningstal, sjukdomsbyrde og vaksinasjonstal. Delstatane risikerer straff for ubrukte dosar.

Private sjukehus får kjøpe dei resterande 25 prosentane til avgrensa prisar.

Berre 3,5 prosent av indarane er fullvaksinerte. Dårleg planlegging har bidrege til at landet manglar vaksinar.

