Guantánamo-fangar skal lauslatast etter 17 år

Ali al-Hajj al-Sharqawi og Abd Al Salam Al Hilal vart begge fengsla i 2002. USA brukte på denne tida «krigen mot terror» som påskot for å plukke opp påståtte al-Qaida-medlemmer verda over etter terrorangrepa året før.

Dei to jemenittane er blant 40 fangar som framleis sit innesperra på Guantánamo nesten 20 år seinare.

I 2004 vart dei to overførte til det amerikanske militærfengselet i Guantánamo Bay på Cuba. Sidan er det dokumentert at Sharqawi vart torturert under CIA-avhøyr etter at han vart arrestert i Pakistan. Verken Sharqawi eller Al Hilal har vorte tiltalt for noko.

Einstemmig

Dokument som no er offentleggjorde av Pentagon-nemnda som med jamne mellomrom vurderer sakene til Guantánamo-fangar, viser at begge fekk grønt lys til lauslating 8. juni.

Nemnda har einstemmig avgjort at dei ikkje lenger treng å haldast som krigsfangar, sidan det «ikkje lenger er nødvendig for å verne mot ein vedvarande betydeleg trussel mot USAs tryggleik». Ingen av dei lèt til å ha ekstremistiske haldningar eller planar om å engasjere seg i grupper som al-Qaida, ifølgje nemnda.

Sveltestreik

Sharqawi (47) var skulda for å vere ein som legg til rette på høgt nivå i al-Qaida. Amerikanarane påstod at han hjelpte til med å flytte både pengar og krigarar rundt om i Midtausten, og dessutan at han rekrutterte livvakter til al-Qaida-grunnleggjar Osama bin Laden.

Men Sharqawi vart aldri tiltalt i dei militære domstolane USA oppretta for Guantánamo-fangar. Sharqawi har ei rekkje helseproblem, og helsa vart forverra etter at han sveltestreika i fleire veker i 2017, ifølgje ein rapport frå Physicians for Human Rights i 2019.

Teken i Kairo

Al Hilal (49) har heller aldri vorte stilt for ein amerikansk domstol. Han var tenestemann i Jemens regjering, og USA skulda han for å ha tilrettelagt aktivitetar for al-Qaida. Al Hilal vart arrestert av egyptiske styresmakter i Kairo i 2002, før han tilsynelatande vart overlevert til amerikanarane.

Fangeleiren i Guantánamo husa i si tid rundt 780 fangar. Dei fleste har vorte fri og er tilbake i heimlanda sine eller i tredjeland, utan at USA nokon gong stilte dei for retten.

Vanskeleg retur

Blant dei som no er igjen, skal eit tital ha sterke samband til 11. september eller andre angrep, og sakene deira er i det militære rettsvesenet. Blant dei er Khalid Shaikh Mohammed, som har vorte omtalt som arkitekten bak terrorangrepa 11. september 2001.

Elleve andre har fått grønt lys til lauslating og ventar på at utanriksdepartementet skal organisere heimsending. For jemenittar er retur vanskeleg sidan landet blir herja av ein borgarkrig, samtidig som al-Qaida har eit betydeleg nærvær der.

Pentagon vurderer med jamne mellomrom om resten av fangane skal lauslatast.

