Finlands utanriksminister: – Etiopiske leiarar sa dei ville utslette tigrayane

utenriks

Uttalen skal ha falle under eit lukka møte med etiopiske leiarar, blant dei statsminister Abiy Ahmed, i februar i år.

Det opplyste Finlands utanriksminister Pekka Haavisto, som også er EUs spesialutsending til Etiopia, under eit møte i EU-parlamentet tysdag denne veka.

– Dei etiopiske leiarane sa dei ville utslette Tigray-folket i 100 år, sa Haavisto og la til: – For oss ser dette ut som etnisk reinsing.

Etiopias utanriksdepartement kallar utsegnene frå Haavisto for «latterlege» og meiner dei må komme av ein hallusinasjon eller ein slags minnesvikt.

Spesialrådgivaren til finnen, Otto Turtonen, seier til nyheitsbyrået AP at Haavisto ikkje har nokon ytterlegare kommentar til saka.

Humanitær krise

Møtet mellom Haavisto og dei etiopiske leiarane handla i utgangspunktet om den humanitære krisa i Tigray. Der har tusenvis vorte drepne og befolkninga vorte ramma av omfattande svolt etter at regjeringa i Addis Abeba vedtok å gjennomføre ein militær offensiv for å avsetje dei regionale leiarane i provinsen i november i fjor.

Leiarane tilhøyrde Frigjeringsfronten til tigrayane (TPLF), Etiopias tidlegare regjeringsparti, og var på kraftig kollisjonskurs med Abiy på grunn av den politiske linja hans.

Uttalen til Haavisto er noko av den skarpaste kritikken som er fremja mot den etiopiske regjeringa etter militæroffensiven.

Etiopiske og eritreiske styrkar har tidlegare vorte skulda for omfattande overgrep og drap på sivile under jakta på dei som støtta Tigrays tidlegare leiarar.

Haavisto seier likevel ikkje noko om kven av møtedeltakarane som kom med dei truande utsegnene om at tigrayane skulle utslettast.

– Svært alvorleg

– Då eg møtte den etiopiske leiinga i februar, brukte dei verkeleg den slags språk, at dei skulle øydeleggje tigrayane, at dei skulle utslette tigrayane i 100 år framover og så vidare, sa den finske utanriksministeren under møtet i EU-parlamentet.

– Viss du utslettar minoriteten i landet ditt, vel, kva er det? Du kan ikkje øydeleggje heile folket, du kan ikkje øydeleggje heile befolkninga i Tigray. Og eg meiner det er veldig openbert at vi må reagere fordi for oss ser det ut som etnisk reinsing. Det er ei svært, svært alvorleg handling viss det er sant, sa Haavisto.

Då Haavisto ytra seg like etter møtet i februar, sa han at krisa i Tigray såg ut til å spinne ut av kontroll.

Val måndag

FNs menneskerettskontor har understreka at alle partar i konflikten har vorte skulda for overgrep, men augnevitne har først og fremst skulda etiopiske og eritreiske styrkar for mellom anna utsvelting, masseutvisingar og gjengvaldtekter.

Måndag skal Etiopia halde val på ny nasjonalforsamling. Det blir den første store testen på kor populær Abiy er etter at han innleidde forsøket sitt på å sentralisere makta via sitt eige Velstandsparti. Prosjektet hans har òg som mål å få slutt på at politiske skiljelinjer følgjer etniske linjer, men det har samtidig ført til endå djupare etniske konfliktar i landet.

Abiy vart tildelt Nobels fredspris eitt år etter at han kom til makta og lanserte ei rekkje omfattande politiske reformer. Dei innebar mellom anna at TPLF fekk langt mindre innverknad sentralt, og dessutan ein fredsavtale med Eritrea som TPLF var sterkt kritisk til.

