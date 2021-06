USAs Høgsterett vernar Obamas helsereform

utenriks

Med sju mot to stemmer vedtok høgsterettsdommarane torsdag å verne heile lovgivinga som utgjer helsereforma. Berre dei to konservative dommarane Samuel Alito og Neil Gorsuch gjekk imot fleirtalet. Resten av dei fire konservative dommarane, blant dei Clarence Thomas, støtta synspunktet til dei liberale kollegaene sine.

Fleirtalet slår fast at verken Texas, andre republikanskleidde delstatar eller to enkeltpersonar har nokon rett til å bringe søksmålet sitt inn for ein føderal domstol.

Reforma, populært kalla Obamacare, sørgjer for helseforsikring til fleire enn 20 millionar menneske i USA, særleg fattige, unge under 26, og menneske med kroniske lidingar.

Høgsterett held òg oppe moglegheita for å bøteleggje dei som vel å stå utan helseforsikring – ein paragraf som i praksis ikkje er i bruk lenger, etter at kongressen i 2017 reduserte bøtesatsen til null.

Dette er viktig sidan det var dette Texas og dei andre republikanskleidde delstatane brukte som utgangspunktet for søksmålet sitt. Dei argumenterte for at utan eitt av dei mest sentrale prinsippa sine var heile lova ugyldig.

I konklusjonen i fleirtalet, som vart skrive av dommar Stephen Breyer, heiter det likevel at den saksøkjande parten har grunnlag for å angripe rettssaka som ugyldig.