Tolv jihadistar drepne i grenseområde i Sahel

utenriks

Også ein soldat frå Niger døydde, opplyser landets militære.

Det franske militæret oppgir at Dadi Ould Chouaib, som også er kjent som Abou Dardar, vart arrestert. Han blir beskriven som ein høgtståande leiar for IS i regionen (EIGS). Han var visstnok væpna under arrestasjonen, men overgav seg utan å gjere motstand.

Islamistopprøret i Sahel-regionen starta i det nordlege Mali i 2012 og spreidde seg seinare til Niger og Burkina Faso i 2015. Elfenbeinskysten vart ramma av det første angrepet i mars 2016, då 19 menneske vart drepne i ein ferieby nær Abidjan.

(©NPK)