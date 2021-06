Reform av arbeidsmarknaden skaper uro i Hellas

utenriks

Endringane opnar mellom anna for at arbeidstakarar må jobbe opptil 50 timar i veka, mot 40 timar tidlegare. I tillegg vil overtidsbetaling kunne utbetalast seinare.

Over 7.000 personar demonstrerte onsdag mot lovendringane, ifølgje politiet. Rundt 9.000 var samla utanfor parlamentsbygget då forslaget vart vedteke.

Regjeringa seier at reforma inneber valfri fleksibilitet i arbeidstida. Lovendringa inneber òg reglar for heimekontor, forbetrar foreldrepermisjonen og innfører garantiar mot seksuell trakassering på jobb.

Lova skal òg tvinge fagforeiningar til å sikre tenester under streikar. Fagforeiningar og opposisjonsparti meiner reforma undergrev tarifforhandlingar, forstyrrar privatlivet til tilsette og formaliserer utnytting av overtidsarbeid.

Fagorganiserte har den siste veka gått ut i streik to gonger for å protestere mot reforma. Nyleg deltok over 16.000 personar i protestar i Aten.

