Nytt legemiddel gir håp for alvorleg sjuke covid-19-pasientar

Det er behandling av pasientar som mangla naturleg antistoffrespons mot koronaviruset, som gir nytt håp. Det antivirale legemiddelet frå selskapet Regeneron gir auka overleving, ifølgje ein studie.

– Desse resultata er veldig spennande, seier sir Peter Horby, professor i nye smittsame sjukdommar ved universitetet i Oxford.

Færre trong pustehjelp

For 100 slike pasientar behandla med antistoffkombinasjonen, vil det vere seks færre dødsfall enn ein elles ville vente, viser studien.

Behandlinga førte òg til at færre måtte ha hjelp av ein respirator til å puste. Varigheita på sjukehusopphaldet vart dessutan kortare.

– Dette er eit viktig resultat fordi desse pasientane er blant dei sjukaste pasientane, og her har vi ei behandling vi ikkje hadde før, seier sir Martin Landray, professor i medisin og epidemiologi ved universitetet.

Behandlinga består av ein kombinasjon av to antistoff som bind seg spesifikt til to ulike stadar på piggproteinet til koronaviruset. Det nøytraliserer evna viruset har til å infisere celler.

Stor studie

Studien omfattar nesten 10.000 britiske pasientar i perioden september i fjor til mai i år. Nokre av pasientane fekk ordinær behandling på sjukehuset, medan andre vart gitt behandling med antistoffkombinasjon i tillegg.

Ein tredel av pasientane mangla naturleg antistoffrespons, medan halvparten hadde utvikla naturlege antistoff mot viruset. For resten av dei var statusen ukjend.

Forskarane fann at blant pasientar som fekk vanleg pleie åleine, var 28-dagars døyelegheit dobbelt så høg hos dei utan antistoffrespons samanlikna med dei som hadde utvikla antistoff. Ifølgje studien reduserte behandlinga risikoen for at pasienten skulle døy med ein femdel.

– Så i staden for at 30 prosent døydde, døydde 24 prosent. Viss du tenkjer på det annleis, for kvar 100. pasient som fekk den intravenøse infusjonen, ville vi redde seks liv, seier professor Landray.

Behandlinga utgjorde ingen forskjell hos pasientar som hadde utvikla antistoffrespons, ifølgje forskarane.

– Fantastisk

– Det er fantastisk å oppdage at sjølv ved framskriden covid-19-sjukdom kan målretta behandling mot viruset redusere døyelegheita hos pasientar som ikkje har fått eigen antistoffrespons, seier professor Horby, som har leidd studien i samarbeid med Landray.

Behandlinga er enno ikkje godkjend for bruk i Storbritannia, og forskarane veit ikkje når ei godkjenning vil vere på plass. Dei understrekar at det uansett ikkje vil vere snakk om ei rask utrulling fordi legemiddelet ikkje er lett å få tak i, og pasientar må blir testa for antistoff når dei blir lagde inn på sjukehus.

