Mistillitsforslag på gang mot regjeringa i Sverige

Vänsterpartiet krev at regjeringa droppar eit forslag om fri fastsetjing av utleigeprisar på bustader, eller at regjeringa innleier forhandlingar med leigebuarforeininga for å sikre forbetringar.

Tysdag gav partileiar Nooshi Dadgostar regjeringa ein frist på 48 timar. Like før fristen gjekk ut, svarte regjeringa med å invitere partane i bustadmarknaden for å diskutere det omstridde forslaget.

– Regjeringa har så langt, når fristen er ute, ikkje oppfylt krava våre, seier Dadgostar.

Vänsterpartiet har 28 representantar i Riksdagen. Dei vil søkje støtte hos Moderaterna og Kristdemokraterna til eit mistillitsforslag.

For å setje i gang ein mistillitsprosess, blir det kravd 35 stemmer. Minst 175 av dei 349 medlemmene i nasjonalforsamlinga må stemme for mistillitsforslaget for at det skal gå gjennom.

