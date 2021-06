Kina stadfestar problem ved atomkraftverk

utenriks

Det blir anslått at rundt fem av 60.000 brenselstavar er skadde. Skadane førte til auka radioaktivitet, men nivået var innanfor tillatne grenser, ifølgje styresmaktene.

– Driftstryggleiken til kraftverket er garantert, blir det opplyst.

Taishan-kraftverket kunngjorde søndag at det ikkje var registrert radioaktive utslepp ved kraftverket, ifølgje New York Times' korrespondent Austin Ramzy.

Styresmaktene i Hongkong, som ligg aust for Taishan, opplyste i ei kunngjering at hendinga ved kraftverket fann stad 5. april, men at ho ikkje påverka helsa til arbeidarane. Det var heller ikkje registrert auka radioaktivitet, heitte det.

Taishan-kraftverket starta drifta i 2018 og er designa og utvikla av Framatome og Electricité de Franc.

Kina har i dag 47 atomkraftverk med ein samla kapasitet på 48,7 millionar kilowatt. Berre USA og Frankrike har større kapasitet, ifølgje Ritzau.

(©NPK)