Fem arresterte i rassia mot prodemokratisk avis i Hongkong

Dei fem er arresterte og sikta etter Kinas nasjonale tryggingslov for Hongkong. Dei blir skulda for å konspirere med «eit framandt land eller andre eksterne element for å sette den nasjonale sikkerheita i fare», heiter det frå politihald.

Ei politikjelde stadfestar til AFP at alle fem var leiarar frå Next Digital, eigarselskapet til avisa. Det er Apple Daily sjølv som opplyser at Law er blant dei arresterte.

Avisa strøymde direktebilete frå politiaksjonen på Facebook. Der kunne ein sjå betjentar sperre av lokalet.

Fraus verdiar

Børsen i Hongkong stansa handelen for Next Digital-aksjen.

Etter å førre månad ha brukt den nasjonale tryggingslova til å fryse eigar Jimmy Lais bankkontoar og aksjar i eigarselskapet Next Digital, vart Apple Dailys verdiar som svarar til 18 millionar Hongkong-dollar, 19,3 millionar kroner, frosne torsdag.

Politiet viser òg her til den nasjonale tryggingslova. Det er første gong lova er brukt direkte mot eit medieselskap.

– Verdiane til tre selskap, Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited og Apple Daily Intellect Limited, har vorte frosne. Dei verdiane svarer til til saman 18 millionar Hongkong-dollar, seier overbetjent Steve Li.

Det er uklart om avisa vil vere i stand til å betale sine tilsette, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Støttar demokratirørsla

Arrestasjonane er det siste i ei rekkje inngrep mot den populære tabloidavisa, som har støtta opp om demokratirørsla i Hongkong og er eigd av mediemogulen og regimekritikaren Jimmy Lai.

Det er den andre rassiaen mot avisa og eigarselskapet det siste året. I august i år vart ti personar, blant dei Lai, arresterte i ein politiaksjon. Alle vart sikta for brot på tryggingslova, og dessutan for andre lovbrot.

Avisa er eigd av Lai gjennom medieselskapet Next Digital. 72-åringen sit for tida fengsla for ulovlege protestar i 2019, då det var massedemonstrasjonar for demokrati.

