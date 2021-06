Danmark skal vaksinere barn frå hausten

utenriks

– Vaksinen er sikker for dei mellom 12 og 15, og effektiviteten er torande høg, seier direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Bostrøm.

Han seier samtidig at han ønskjer seg meir kunnskap om tryggleiken for barn og trur dette vil komme dei næraste vekene.

– Vi vil gjerne ha meir data når det gjeld barn. Det forventar vi å få utover sommaren, fordi land som USA har teke vaksinen frå Pfizer i bruk, seier han.

12- til 15-åringar

Sundhedsstyrelsen skal følgje med på erfaringane frå andre land før utrullinga blant dei yngste blir sett i gang.

Vaksinane skal verte tilbydde 12- til 15-åringar etter at alle som er 16 år eller eldre er ferdigvaksinerte, truleg i september.

– Vi treng meir flokkimmunitet. Derfor vil vi tilby vaksinen til 12- til 15-åringane. Det vil medverke til at vi vernar kontrollen over epidemien gjennom vinteren, seier Bostrøm.

Vaksinen frå Pfizer/Biontech er førebels den einaste som så langt er godkjend i EU for personar i denne aldersgruppa.

Enkelte barn i Noreg får

I byrjinga av månaden sa Folkehelseinstituttet til NRK at dei opna for vaksinasjon av barn med alvorlege helseproblem i Noreg, men at det førebels ikkje var aktuelt med generell vaksinasjon av barn mellom 12 og 15.

Alvorleg sjuke 16- og 17-åringar i Noreg får allereie tilbod om vaksinasjon.

