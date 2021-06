utenriks

Det stadfestar det danske justisdepartementet i ei pressemelding torsdag kveld.

– Dermed leverer vi på løftet om at danskane skal kunne reise på sommarferie i Europa, seier utanriksminister Jeppe Kofod.

Det var venta at partia i Folketinget ville lande ein avtale som opna for at danskane kunne få reise fritt i EU i sommar. Omtrent på same tid som reglane blir oppheva, blir koronapassa tekne i bruk i unionen.

(©NPK)