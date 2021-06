USAs sentralbank aukar anslaget for prisveksten

utenriks

Dei massive hjelpetiltaka for å få økonomien i gang igjen etter pandemien er ei sentral årsak. Sentralbanken viser likevel til at prisveksten kjem av forbigåande faktorar, men forsikrar at banken står klar til å gripe inn viss det trengst.

Sentralbanken justerer òg opp anslaget sitt for den økonomiske veksten frå 6,5 prosent til 7 prosent. Likevel ser ikkje Federal Reserve for seg noka renteheving før i 2023.

– Det er framleis risiko i det økonomiske biletet, slår sentralbanken fast, trass i ei betring både i økonomien og sysselsetjinga.