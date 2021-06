USAs justisdepartement med nye hackar-skuldingar mot Russland

utenriks

Utsegnene frå den øvste sjefen i departementet for nasjonal tryggleik, John Demers, kom samstundes som president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin var i ferd med å avslutte toppmøtet sitt.

– Det er mykje aktivitet med programvare for utpressing som kjem frå innanfor dei russiske grensene. Dette blir ikkje gjennomført av russiske tenestefolk, men blir likevel tolerert av russiske styresmakter, sa Demers på ein konferanse som vart arrangert av mediegruppa Cyberscoop.

– Det er ikkje berre det at dei tolererer dette, det går aktivt i vegen for amerikansk politiinnsats for å motarbeide denne typen hacking, sa han.

(©NPK)