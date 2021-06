Over 30 såra i angrep mot militærbase i Colombia

utenriks

Ukjende gjerningspersonar forkledde som offentlege tenestepersonar køyrde inn mot basen tysdag kveld, der to eksplosjonar vart utløyste, seier forsvarsdepartementet i landet i ei fråsegn.

For dei tre som er alvorleg såra etter angrepet, skal tilstanden vere kritisk.

Presidenten i Colombia, Ivan Duque, har uttalt at han er på veg til militærbasen for å få eit overblikk over situasjonen, ifølgje AFP.

Skuldar ELN

Militærbasen i Cucuta ligg på den austre grensa i landet mot Venezuela. Under eit hastebesøk til basen beskreiv forsvarsminister Diego Molano angrepet som eit «forferdeleg terrorangrep», som prøvde å skade så mange soldatar som mogleg.

Han sa vidare at ELN, den største attverande geriljagruppa i landet, truleg står bak angrepet, men viste ikkje til nokon bevis for dette. Han sa vidare at også avhopparar frå Farc-geriljaen, som vart samde med regjeringa om ein fredsavtale i 2016, kan stå bak.

ELN og fleire kriminelle gjengar er aktive i området, der dei kjempar om tilgang til smuglarruter til Venezuela som er dårleg kontrollerte. ELN stod i 2019 bak ei bilbombe mot eit politiakademi i Colombias hovudstad Bogota, der 21 menneske vart drepne. Det førte òg til ein slutt på fredsforhandlingar mellom ELN og regjeringa.

Angrepet på tysdag skjer medan ei omfattande bølgje av demonstrasjonar mot regjeringa ser ut til å dabbe av. Protestleiarar kunngjorde tysdag at dei vil setje marsjar på vent. Minst 50 menneske har døydd i demonstrasjonane mot fattigdom og aukande forskjellar etter at dei braut ut 28. april.

Colombia har møtt internasjonal fordømming etter at regjeringa sette inn væpna styrkar mot demonstrasjonane som starta mot regjeringsforslaget til skattereform.

(©NPK)