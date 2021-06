Optimistisk tone under toppmøtet mellom Putin og Biden

utenriks

Putin kom først til historiske Villa La Grange, der Genève-konvensjonen, som danna grunnlag for folkeretten til krigen, såg dagens lys i 1864.

Presidenten i Sveits, Guy Parmelin, tok imot utanfor, før dei to smilande rusla inn på den raude løparen. Dei svarte ikkje på tilrop frå ventande journalistar.

Presidenten i USA lét vente på seg, og først eit kvarter seinare rulla den svarte limousinen til Biden opp føre inngangen. Deretter gjekk det ytterlegare eitt minutt før bildøra vart opna, uvisst av kva grunn.

Parmelin såg ein augneblink rådvill ut der han stod og venta, før Biden steig ut og dei to poserte smilande nokre sekund føre kameraa.

Fem minutt seinare kom dei tre mennene ut igjen. Tilsynelatande alvorstyngd lytta Putin og Biden til ein kort velkomsttale frå den sveitsiske presidenten, før dei igjen vende ryggen til kameraa og gjekk inn i den over 350 år gamle villaen.

Ansikt til ansikt

Vel innandørs stilte dei to presidentane opp for utvalde pressefolk i det ærverdige biblioteket i villaen. Symbolsk sat dei to på kvar si side av ein gammal globus medan fotografane knipsa iherdig.

– Det er alltid best å møtast ansikt til ansikt, sa Biden til Putin, medan tolkar omsette den korte samtalen.

Putin sa at han er klar over at Biden nettopp har vore på ei rundreise i Europa. Toppmøtet er siste stopp før Biden vender nasen heim til Det kvite hus.

– Eg ønskjer å takke for initiativet til å møtast i dag, sa Putin på russisk.

– Eg håpar at møtet vårt blir produktivt, la den russiske presidenten til, før pressa vart jaga på dør.

Konstruktivt humør

Møtet mellom dei to presidentane er venta å vare rundt fem timar, men frå russisk side er det varsla at det kan bli forlengt.

– Vi har ei mengd tema vi ønskjer å ta opp, så Putin har komme hit med ei konstruktiv innstilling og ei openheit for å stille spørsmål og prøve å finne løysingar, sa talsmannen til den russiske presidenten Dmitirij Peskov før møtet.

– Dagsordenen er så omfattande at det absolutt vil vere utfordrande å avgrense han til samtalar i fire eller fem timar, la han til.

Amerikanske talsmenn stadfesta dette og la til at det verken blir tid til pausar eller eit felles måltid for dei to presidentane.

– Det vil ikkje brytast brød, sa ein høgtståande amerikansk tenestemann.

Spent forhold

Forholdet mellom USA og Russland er meir spent enn på mange år. Biden-regjeringa skuldar mellom anna Kreml for dataangrep, brot på menneskerettane og styrkeoppbygging langs grensa mot Ukraina, og amerikanarane har innført økonomiske sanksjonar.

I mars i år svarte Biden bekreftande på eit spørsmål om han såg på Putin som «ein mordar», noko den russiske presidenten tilsynelatande tok lett på.

– Vi vil alltid sjå våre eigne kvalitetar i andre og tenkjer at dei er lik oss sjølv, sa han.

Russland skuldar på si side USA for styrkeoppbygging, både i Noreg, Svartehavet og Austersjøen og har gjentekne gonger åtvara amerikanarane mot å auke den militære spenninga.

Avgjerda til Biden om å fornye Ny Start-avtalen, som regulerer atomvåpenarsenalet i dei to landa, roa noko, men stridstemaa mellom dei er framleis mange.

(©NPK)