Libanons hær ber om matvarehjelp

Frankrike arrangerer torsdag ein givarkonferanse, der temaet ikkje lenger vil vere våpen, militært utstyr og opplæring, men naudhjelp i form av matvarehjelp og pengar til lønningar.

– Vi treng matrasjonar, helsehjelp og pengar til lønna til soldatane, seier ei militær kjelde i landet.

– Devalueringa av det libanesiske pundet rammar soldatane våre og gir dei økonomiske bekymringar. Løna dei får, er ikkje lenger tilstrekkeleg, seier kjelda.

Ifølgje Verdsbanken står Libanon no oppe i ei av dei verste økonomiske krisene sidan 1850-talet, og alt i juli i fjor såg hæren i landet seg nøydd til å fjerne kjøtt frå menyen til soldatane.

– Vi gjer alt vi kan for å lette på lidingane og dei og økonomiske bekymringane til soldatane, sa hærsjefen Joseph Aoun tysdag.

– Vi er tvinga til å be allierte land om bistand, og eg går om nødvendig til verdsens ende for å sikre at hæren held seg på fote, sa han.

FN støttar givarkonferansen på torsdag i Beirut, der både Golfstatar, europeiske land, USA, Russland og Kina vil delta.

Frankrike, Egypt, Dei sameinte arabiske emirata og Tyrkia har bidrege med matvarehjelp til regjeringshæren til Libanon sidan førre sommar, og Irak og Spania har tilbode helsehjelp.

USA gir mest pengestøtte og har lova å bidra med drygt 1 milliard kroner i inneverande år.

