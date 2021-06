Indisk IT-minister meiner Twitter nektar å følgje reglane

utenriks

Førre månad innførte India «førebelse retningslinjer», som skal regulere innhaldet på store sosiale medium og meldingstenester som Facebook, WhatsApp og Twitter, som har over fem millionar brukarar.

Dei nye reglane krev at selskapa utnemner ein tilsett som styresmaktene kan vende seg til dersom dei vil ha innhald fjerna. Vedkommande må bu i India og skal vere strafferettsleg ansvarleg for innhaldet på nettplattforma.

– Det er eit enkelt faktum at Twitter ikkje har følgt dei førebelse retningslinjene som tredde i kraft 26. mai, skriv Prasad på nettopp Twitter og den indiske konkurrenten Koo.

Ein talsmann for Twitter seier dei held IT-departementet løpande orientert om tiltaka deira for å følgje dei nye retningslinjene. Selskapet seier dei har utnemnt ein person som førebels har fått ansvar for å sørgje for at reglane blir etterlevde, og at dei skal informere departementet om dette.

Reglane krev òg at selskapa aktivt overvakar innhald som blir lagt ut. Dersom styresmaktene ber om det, må selskapa dele informasjon om kven som er opphavet til meldingar som blir lagt ut.

Twitter har vore svært kritiske til dei nye reglane, noko som har ført til eit anstrengt forhold til styresmaktene.

