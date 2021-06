Frankrike opphevar portforbod og fjernar krav om munnbind utandørs

utenriks

Det svært upopulære portforbodet etter klokka 23 blir dermed oppheva ti dagar tidlegare enn planlagt. Dette er mogleg fordi smittetala held fram med å gå ned, seier statsminister Jean Castex onsdag.

Kravet om å bruke munnbind utandørs blir allereie fjerna frå torsdag.

Drygt 58 prosent av den vaksne befolkninga i landet har fått minst éin vaksinedose. Tysdag opna landet for å vaksinere barn ned til tolv år som ein del av tiltaka for verne innbyggjarane parallelt med at restriksjonen gradvis blir oppheva.

I gjennomsnitt blir det for tida påvist rundt 3.900 daglege smittetilfelle. På toppen i mars og april var talet oppe i 35.000. Ifølgje Det europeiske smittevernkontoret ECDC er Frankrike på niandeplass på lista over kva EU- og EØS-land som har høgast smittetrykk. ECDCs tal viser at det er registrert 162 smitta og 21 dødsfall per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene

Sidan pandemien starta, har han kosta drygt 110.000 menneske livet i Frankrike, og det er registrert drygt 5,7 millionar smitta i landet.

Frankrike har i periodar hatt nokre av dei strengaste restriksjonane i Europa, inkludert eigenmelding for å bevege seg utanfor eigen bustad. Samtidig var det avgrensa kor langt ein kunne gå heimanfrå, og mosjon, og nødvendige innkjøp var dei einaste godkjende grunnane til å gå ut.

(©NPK)