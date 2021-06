Forskarar: Mobiltelefonar kan ha vorte hacka i fleire tiår

utenriks

Svakheita skal vere funnen i ein algoritme som blir nytta til kryptering av datatrafikk gjennom GPRS-nettet, også kjent som 2G-nettet.

Dei fleste mobiltelefonar nyttar i dag 4G eller 5G, men GPRS er framleis i bruk for datatrafikk i enkelte land.

Svakheita i den såkalla GEA-1-algoritmen kan ha gjort det mogleg å overvake mobil datatrafikk i fleire tiår, trur forskarane.

Dei trur ikkje at svakheita oppstod ved ein glipp, men konkluderer med at han truleg vart bygd inn for å gi politi og anna tryggingsstyresmakt ei «bakdør» til overvaking.

GEA-1-algoritmen skulle etter planen fasast ut i 2013, men er ifølgje forskarane framleis å finne i mobiltelefonar, både med Android og iOS som operativsystem.

