Første møte mellom Biden og Putin ferdig

Dei to møttest onsdag ettermiddag med selskap av dei respektive utanriksministrane sine, Antony Blinken og Sergej Lavrov, og eit par tolkar. No skal dei to i eit møte der også andre embetsmenn og politikarar skal delta.

Frå amerikansk hald skal mellom anna den nasjonale tryggingsrådgivaren, Jake Sullivan, og Moskva-ambassadør John Sullivan delta. Russarane sender òg Washington-ambassadøren sin, og dessutan mellom anna øvstkommanderande til det russiske militæret, Valerij Gerasimov. I tillegg sender begge land ekstra tolkar til dette møtet.

Til saman blir det venta at møtet varer i fire–fem timar, før begge leiarane skal halde kvar sin pressekonferanse.

