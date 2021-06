Elektronisk avfall truar helsa til barn, åtvarar WHO

utenriks

– Eit barn som et berre eitt egg frå Agbogbloshie, ei søppelfylling i Ghana, vil få i seg 220 gonger Efsas daglege maksinntak av dioksin, seier Marie-Noel Brune Drisse, som er hovudforfattar for WHO-rapporten.

– Feilaktig handtering av elavfall er årsaka. Dette er eit aukande problem, som mange land ikkje enno ser på som ein helsefare, legg ho til.

El-avfall inkluderer mellom anna gamle datamaskiner, telefonar, stereoanlegg, faksmaskiner og fjernsyn, som inneheld dyrebare metall som gull og kopar, men også giftige substansar som bly, kvikksølv, nikkel eller kjemikaliar.

På grunn av det auka elektronikkforbruket, blir det produsert meir og meir elavfall. Ifølgje WHO anslår ekspertar at det var 53,6 tonn elavfall i 2019, 21 prosent meir enn fem år før.

Vidare anslår WHO at nesten 13 millionar kvinner tener til livsopphald ved å sortere søppel og leite etter gjenvinnbare materiale, og at dei slik blir utsette for giftige stoff. Ofte gjer òg barn heilt ned i femårsalderen slikt arbeid, fordi dei har små hender og slik lett kan plukke elavfall frå kvarandre, ifølgje WHO.

For dei er eksponering for giftstoffa ekstra farleg, fordi organa deira framleis er i utvikling. Avfallet kan òg føre til vekstproblem for ufødde barn, og slik vere spesielt farleg for gravide kvinner, meiner WHO.

