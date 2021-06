utenriks

Pakken vart send til Det Gule Palé, også kjent som Slavehandlarens palé, som tidlegare var gjestebustad for slektningane til kongefamilien. Bygningen blir i dag nytta av hoffadministrasjonen.

Sprengstoffekspertar frå det danske forsvaret vart tysdag formiddag tilkalla for å undersøkje pakken. Like etter klokka 12 opplyste politiet at innhaldet er ufarleg og at sperringane blir oppheva.

(©NPK)