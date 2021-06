Storbritannia og Australia er samde om frihandelsavtale

utenriks

Storbritannias statsminister Boris Johnson og Australias statsminister Scott Morrison vart samde om avtalen medan dei åt middag i Downing Street, erfarte BBC måndag kveld. Dei to skal visstnok ha ete eit symboltungt måltid beståande av walisisk lam og skotsk røykjelaks medan dei drakk australsk vin.

– Begge statsministrane hadde eit positivt møte i London over natta, og har løyst attståande flokar knytte til frihandelsavtalen, seier Tehan i ei fråsegn.

– Avtalen deira er ein siger for arbeidsplassar, forretningar og fri handel, og understrekar kva to liberale demokrati kan oppnå når dei jobbar saman, heiter det vidare.

Avtalen skal formelt kunngjerast tysdag morgon. Den blir sett på som eit viktig steg mot britisk inngang i frihandelsavtalen CPTPP. Storbritannia har tidlegare søkt om å bli medlem av avtalen, som gjeld for elleve land i Asia- og Stillehavsregionen.

Dei to landa har slite med å bli samde om vilkåra for eksporten av australske landbruksvarer til Storbritannia. Bønder i Australia får lov til å bruke enkelte vekstfremjande hormon, pesticid og tilsetningsstoff som er forbodne i Storbritannia, skriv BCC.

Ifølgje det britiske bondelaget NFU kan australske bønder dermed produsere storfekjøtt med lågare kostnader. Dermed kan det britiske landbruket bli utkonkurrert av billigare utanlandsimport, heiter det. Også Skottland har uttrykt uro for at produkt av lågare standard kan ta over marknaden.

Den britiske handelsministeren Liz Truss har påpeika at regjeringa gjennom alle avtalar vil sørgje for at det britiske landbruket blomstrar, og regjeringa meiner at medlemskap i CPTPP vil gi nye moglegheiter for landbruket.

