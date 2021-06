Macrons øyrefik var eit glimt av fransk høgreekstremisme

utenriks

Dei høgreekstreme gruppene i Frankrike går under radaren for dei fleste, men styresmaktene følgjer dei med aukande bekymring, sjølv om dei er forholdsvis små. Det har vore ei rekkje arrestasjonar, og fleire grupper har vorte forbodne. Seinast i mars vart ei gruppe ført opp på forbodslista.

Denne veka kom nokre av desse straumdraga fram i lyset då ein mann nyleg gav president Emmanuel Macron ein øyrefik medan han ropte ut «Montjoie Saint Denis!», eit rojalistisk kamprop frå mellomalderen.

Macron lèt seg ikkje stoppe

Dagen etter vart hendinga i byen Tain-l'Hermitage teken opp på eit regjeringsmøte. Sjølv om regjeringstalsmann Gabriel Attal sa at «ingen valdshendingar i dette landet kan sjåast som banale», understrekar Macron sjølv at det var snakk om «ei isolert hending forårsaka av ein valdeleg enkeltperson».

Besøket i byen søraust i Frankrike var siste stopp på ei rundreise der presidenten ville «ta pulsen på landet» no som gjenreisinga er i gang etter ei lang tid med strenge koronatiltak. Macron har sagt at øyrefiken ikkje skal setje ein stoppar for møta hans med folket.

Kakekasting og ordspel

Både 28-åringen som slo, og ein venn av han vart raskt arresterte. Ingen av dei har noko rulleblad frå tidlegare, opplyser påtalemakta.

Det var ikkje umiddelbart openbert kva som var motivet for angrepet, men utropet til 28-åringen antydar ei interesse for ei smal rojalistisk rørsle. I 2018 vart det same uttrykket brukt då nokon kasta ei blautkake på ytre venstrepolitikaren Eric Coqerel. Den gongen tok den høgreradikale monarkiske gruppa Action française på seg ansvaret.

Dei har ikkje hevda å ha noka rolle denne gongen, men i ein twitter-melding hylla dei «la tarte a Tain», eit ordspel som kombinerer tarte som slang for ein lusing, byen Tain-l'Hermitage og den kjende eplepaien tarte tatin.

Le Pen tek avstand

Ei undersøking av kontoane til gjerningsmannen på sosiale medium viser at han følgjer monarkiske TV-kanalar og fleire personar på ytre høgre fløy. Ideologien til fleire grupper i denne delen av det politiske landskapet dreier seg om det dei meiner er angrep på fransk identitet. Han har òg vist interesse for mellomaldersk krigføring og kampsport.

Mannen har seinare omtalt seg sjølv som høgreradikal eller høgreekstrem patriot.

– Då eg såg det smilande, løgnaktige ansiktet hans, som ønskte meg som veljar, vart eg kvalm, sa 28-åringen i retten to dagar etter angrepet. Han vart dømd til halvtanna år i fengsel, men 14 månader av dommen vart gjord på vilkår.

Ytre høgreleiar Marine Le Pen var raskt ute med å ta avstand frå angrepet på Macron. Le Pen er presidentkandidat ved valet neste år og har jobba i fleire år for å luke ut ekstremistiske element frå partiet sitt, Rassemblement national (Nasjonal samling).

– 17 dødsfall

Sjølv om franskmenn flest altså har avgrensa kjennskap til gruppene lengst til høgre, følgjer politi og påtalemakt med på dei. Etterforskinga av påståtte planar om eit angrep mot Macron som vart avdekt i 2018, går framleis føre seg. Ei lita gruppe med medlemmer over heile landet er tvangsoppløyst etter avsløringa.

Graveredaksjonen Mediapart skreiv nyleg om ein hemmeleg rapport frå påtalemakta som går i detalj om profesjonaliteten og evna enkelte grupper har til å få tak i våpen. Ifølgje rapporten kan 17 dødsfall knytast til høgreekstreme i åra 2016–2019. Etterforskarar blir siterte på at det er rundt 1.000 militante høgreekstremistar og 2.000 følgjarar.

I mars vart gruppa Generasjon Identitet forboden fordi ho har ein ideologi som «hissar til hat, vald og diskriminering mot enkeltindivid basert på opphav, etnisitet eller religion». Organisasjonen var kjend for oppsiktsvekkjande opptrinn for å fremje den innvandringsfiendtlege bodskapen sin i det han omtaler som ein misjon for å verne fransk og europeisk sivilisasjon.

