Kinesiske militærfly nærma seg Taiwan

utenriks

Det skjer dagen etter at Nato uttalte at den kinesiske åtferda utgjer «systemiske utfordringar for den regelbaserte internasjonale ordenen». Kina svarte ved å skulde Nato for å «skape konfrontasjonar».

Den såkalla luftforsvarsidentifiseringssona er eit område utanfor territoriet til ein stat der det blir kravd at innkommande fly skal identifisere seg. Fly som nektar, blir avskorne og eskorterte ut av jagarfly, ifølgje Store Norske Leksikon.

I april entra 25 kinesiske jagarfly sona etter at USAs utanriksminister Antony Blinken åtvara landet mot å endre statusen til Taiwan. Blinken framheva at det ville vere ein «alvorleg feil».

Taiwan har i praksis fullt sjølvstyre, men Kina trugar med å invadere øya dersom styresmaktene der erklærer sjølvstende.

Spenninga mellom Taiwan og Kina er på sitt høgaste sidan midten av 1990-talet, har enkelte analytikarar og USAs forsvar åtvara om. Nyleg oppmoda G7-landa til fred i Taiwansundet, som skil Taiwan og Kina.

(©NPK)