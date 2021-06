utenriks

Sidan etterspurnaden etter koronavaksine blant vaksne i Frankrike minskar, satsar styresmaktene i landet på å vaksinere barn.

Dette for å oppnå at 80 prosent av befolkninga blir vaksinert, noko ekspertar meiner er nødvendig for å stoppe spreiinga av det smittsame viruset.

Vaksinasjonen er ikkje obligatorisk og treng godkjenninga til foreldra.

(©NPK)