EU-domstolen opnar for at alle medlemsland kan saksøkje Facebook

Domstolen peikar på at det irske tilsynet er «leiande tilsynsstyresmakt», men at dette ikkje hindrar at styresmaktene i andre land, under visse omstende, også kan gå til sak.

Dette vil likevel vere eit unntak frå hovudregelen, understrekar domstolen. Han peikar òg på at landet som har hovudansvaret for å regulere eit selskap, må samarbeide tett med styresmaktene i andre EU-land.

Rettsavgjerda kjem etter at det belgiske rettsvesenet har bede EU-domstolen om ei avklaring. Datatilsynet i Belgia har gått til sak mot Facebook for å avgrense moglegheita selskapet har til å spore og samle inn informasjon om belgiske borgarar.

Facebook meinte datatilsynet i Irland, der Facebook har lagt den europeiske verksemda si, er det einaste som kan gå til sak om forhold som gjeld flytting av innsamla data på tvers av grensene.

Avgjerda til domstolen er i tråd med ei fråsegn frå generaladvokat Michal Bobek i januar. Han skreiv at den leiande tilsynsstyresmakta ikkje kan sjåast på som den einaste som kan handheve GDPR i situasjonar der data blir flytta over grensene. Sjølv om betraktningane til generaladvokatane ikkje er bindande, legg domstolen seg som regel på same linje.

Det er venta at rettsavgjerda på tysdag kan opne for fleire søksmål mot Facebook og andre teknologiselskap.

