EU-domstol opnar for at alle medlemsland kan saksøkje Facebook

Domstolen påpeikar at datatilsynet i Irland, der Facebook har den europeiske basen sin, er «leiande tilsynsstyremakt» i samsvar med personvernforordninga GDPR. Dei ser likevel ikkje bort frå at styresmaktene i andre land, under visse omstende, også kan gå til sak. Men det vil vere eit unntak frå hovudregelen, påpeikar domstolen.

Dei understrekar òg at landet som har hovudansvaret for å regulere eit selskap, må samarbeide tett med andre EU-land om handhevinga av forordninga.

Truleg inga endring for Noreg

– Domstolen stadfestar stort sett det GDPR seier. Som hovudregel er det leiande tilsynsstyresmakt som har myndigheit til å gå på tilsyn og gå til domstolen. Samtidig finst det nokre få situasjonar der tilsynsstyresmaktene i andre land kan ta saka. Det er eigentleg ingen store overraskingar her, seier seksjonsleiar Tobias Judin i Datatilsynet i NTB.

Han seier avgjerda i Luxembourg ikkje umiddelbart ser ut til å endre noko særleg for det norske tilsynet, men understrekar at dommen er fersk, og at det vil ta litt tid å setje seg inn i han.

Kompliserte reglar

Rettsavgjerda kjem etter at det belgiske rettsvesenet har bede EU-domstolen om ei avklaring. Belgias datatilsyn har gått til sak mot Facebook for å avgrense moglegheita selskapet har til å spore og samle inn informasjon om belgiske borgarar.

Facebook meinte på si side at det irske tilsynet, i kraft av å vere «leiande», er det einaste som kan gå til sak om forhold som gjeld flytting av innsamla data på tvers av grensene.

Judin seier saka er interessant fordi den viser at andre datatilsyn i Europa er utolmodige og meiner Irland brukar for lang tid.

– Irland har veldig kompliserte prosessreglar som gjer at alle prosessane går veldig tregt. Det er eit problem, og ein kan spørje om Irland har gode nok rettsreglar som lèt det irske tilsynet gjere jobben sin, forklarer han.

Kan føre til fleire saker

Avgjerdet tysdag er i tråd med ei fråsegn frå generaladvokat Michal Bobek i januar. Han skreiv at den leiande tilsynsstyresmakta ikkje kan sjåast på som den einaste som kan handheve GDPR i situasjonar der data blir flytta over grensene. Sjølv om betraktningane til generaladvokatane ikkje er bindande, legg domstolen seg som regel på same linje.

Det er venta at rettsavgjerda kan opne for fleire søksmål mot Facebook og andre teknologiselskap.

