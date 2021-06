Biden og Putin møtest i historisk villa

utenriks

Auga i verda blir onsdag retta mot Villa La Grange der dei to statsoverhovuda for første gong møter kvarandre ansikt til ansikt etter at Biden vart president.

Ei rekkje vanskelege saker står på dagsordenen. Biden-regjeringa har kritisert Russland for menneskerettsbrot, omfattande dataangrep, fengslinga av Aleksej Navalnyj og styrkeoppbygging ved grensa mot Ukraina.

Det er ikkje første gong det skjer viktige ting i villaen. I 1864 vart det halde ein konferanse som resulterte i den første Genève-konvensjonen.

Konvensjonen, som dannar grunnlaget for folkeretten, skal ta vare på sanitetspersonell, sjuke og såra i krig, og han forbyr å drepe motstandarar som har overgitt seg. Han etablerte òg Røde Kors-emblemet som eit vernemerke.

Paven bad om fred

I 1921 vart det halde ei mottaking i villaen for den første Røde Kors-konferansen etter 1. verdskrigen. Konferansen gav nasjonalforeiningane og Den internasjonale Røde Kors‑komiteen mandat til å hjelpe offer i borgarkrigar.

I 1969 heldt dåverande pave Paul VI ei messe for 70.000 personar utanfor villaen. Då bad han folk om å «streve etter å bli sjenerøse fredssmakarar», noko Putin og Biden kan hente inspirasjon frå.

– Vi kan etablere eit endå djupare og meir effektivt forhold, sa paven og peika på at fred er ein styrke, ikkje ei svakheit.

Hektisk aktivitet

Toppmøtet på onsdag har skapt hektisk aktivitet på eigedommen som stammar frå 1660-talet og ligg i Parc La Grange like ved Genèvesjøen.

I biblioteket er det sett fram to lenestolar på kvar side av ein globus føre eit bakteppe i brunt og gull. Her kjem Putin og Biden til å bli avbilda i møtet som i forkant har vore prega av gjensidige skuldingar og eit anstrengt forhold mellom stormaktene.

(©NPK)