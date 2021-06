utenriks

– Å anerkjenne betydninga av varig diplomatisk og internasjonalt nærvær, så vel som for Afghanistans samband til verda, vil Nato gi overgangsstøtte for å sikre at Hamid Karzais internasjonale flyplass held fram med å fungere, heiter det i ei fråsegn frå Nato-toppmøtet.

