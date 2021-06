Nato tonar ned budsjettkrav

utenriks

I den store samanhengen er fellesbudsjettet til Nato som peanøtter å rekne.

Alt i alt er det snakk om rundt 2,5 milliardar euro i året – det vil seie så lite som 0,3 prosent av den totale pengesummen som blir brukt på forsvar i alliansen.

Likevel har fellesbudsjetta vore eitt av dei vanskelegaste diskusjonstemaa i innspurten før Nato-toppmøtet på måndag i Brussel.

Blir ikkje talfesta

Etter det NTB kjenner til, kjem stats- og regjeringssjefane på toppmøtet til å gi tilslutning til at fellesbudsjettet til Nato skal aukast.

Men forslag om ei talfesting av auken er borte.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har offentleg gått ut med eit ønske om ein «betydeleg» budsjettauke. Bak lukka dører skal USA ha bede om ei dobling.

Ein slik ordlyd får dei ikkje gjennomslag for.

Tidlegare formuleringar om å gå inn for ein «betydeleg og gradvis» auke er òg stroken frå dokumenta før toppmøtet.

Det som likevel blir slått fast, er at det skal vere ein auke, og at Natoprosjekt skal fullfinansierast.

Toppmøtet blir samtidig venta å gå inn for at auken skal gjelde alle dei tre delane av fellesbudsjettet til Nato.

Det opphavlege forslaget frå Stoltenberg omfatta berre den militære delen av budsjettet.

Krav om tydelege budsjett

Det er spesielt Frankrike som har halde igjen i forhandlingane – men også land som Belgia.

Eit viktig ankepunkt har vore at fellesbudsjetta ikkje berre kan aukast utan vidare. Først må ein vite kva pengane skal gå til.

Eit anna spørsmål er kor mykje som skal betalast over nasjonale budsjett, og kor mykje som skal takast over fellesbudsjetta. Om auke av fellesbudsjetta berre betyr at utgifter blir flytta dit frå nasjonale budsjett, blir effekten liten.

På den andre sida kjem toppmøtet til å vedta ein brei palett av nye ambisjonar for Nato. Og arbeidet for å oppnå desse ambisjonane, påpeikar kjelder i alliansen, må finansierast på ein adekvat måte.

Statsminister Erna Solberg (H) meiner diskusjonen er viktig.

– Når vi vedtek noko nytt, må vi vite kva det kostar. Men så må vi òg vere villige til å betale for det, seier Solberg til NTB.

Økonomisk krise

Ei anna utfordring for Nato er det økonomiske bakteppet.

Ei rekkje medlemsland i alliansen har opplevd store økonomiske tilbakeslag under pandemien og har måtta auke statsgjelda betydeleg for å klare å halde hjula i gang.

Solberg trur dette har påverka stemninga i forhandlingsromma.

– Eg trur at ein av grunnane til at det har vore mykje skepsis til auke av det sentrale budsjettet til Nato, delvis har vore at det har vore lite konkret kva dei skal brukast på. Og alle land set no tæring etter næring, seier statsministeren.

Samtidig har dei allierte òg andre store prosjekt å tenkje på, som grøn omstilling.

– Det gjer at atterhaldet frå mange land kjem til å vere stor, fastslår Solberg.

