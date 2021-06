utenriks

Det er første gong sidan 21. september at smittetalet som er registrert på eitt døgn, har vore under 1.000. Det er likevel vanleg at tal etter helga er noko lågare som følgje av mindre testing.

Smittetilfella har dei siste vekene falle kraftig, og styresmaktene vurderer mellom anna å endre reglar om bruk av munnbind.

Til saman har det vorte registrert 3,7 millionar smittetilfelle i Tyskland sidan pandemien kom til landet.

