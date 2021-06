utenriks

Fatou Bensouda går av denne veka, og dette er noko av det siste ho gjer som leiar for aktoratet i ICC.

– I dag kunngjer eg at den innleiande undersøkinga av situasjonen på Filippinane er avslutta, og at eg har bede om å få godkjent at etterforskinga held fram, seier Bensouda i ei fråsegn måndag.

Krigen mot narkotika vart starta av president Rodrigo Duterte og er kjenneteikna av at politiet har gjennomført mange drap på personar mistenkt for både små og store brot på narkotikalovgivinga.

