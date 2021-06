Hellas blir kritisert for å peike ut Tyrkia som trygt for flyktningar

utenriks

Førre veke vedtok Hellas at Tyrkia er eit trygt land for asylsøkjarar frå Syria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh og Somalia. Det inneber at asylsøkjarar frå dei landa kan bli returnerte til Tyrkia.

– Dei er ikkje i fare som følgje av religionen sin, nasjonalitet, politiske meiningar eller deltaking i ei sosial gruppe, og kan søkje asyl i Tyrkia i staden for i Hellas, sa migrasjonsdepartementet.

Avgjerda har fått 40 menneskerettsorganisasjonar til å reagere i ei felles utsegn. Ifølgje rapportar blir flyktningar i Tyrkia pressa ut av landet på ulike vis, til og med til krigsherja Syria, åtvarar dei.

– I Tyrkia blir ikkje personar som søkjar asyl frå ikkje-europeiske land gitt internasjonalt vern i samsvar med flyktningkonvensjonane, seier organisasjonane.

Dei peikar mellom anna på at Tyrkia i mars «kunngjorde at dei ville trekke seg frå Istanbul-konvensjonen, og dermed ikkje vil beskytte offera for kjønnsbasert vald».

Dei siste 15 månadene har Tyrkia nekta å ta imot 1.453 flyktningar som Hellas ønskjer å sende tilbake.

