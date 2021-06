Fengselet kviterussisk dissident vist fram for pressa endå ein gong

utenriks

Protasevitsj og den russiske kjærasten hans var på veg frå Hellas til Litauen i eit Ryanair-fly då flyet vart tvinga til å lande i Minsk 23. mai.

Tidlegare har kviterussiske styresmakter offentleggjort to videoar av 26-åringen der han mellom anna erkjenner å ha organisert masseprotestar.

Andre kviterussiske regimemotstandarar meiner han må ha vorte utsett for tortur og tvang. Amnesty International har omtalt sendingane som «TV-sendt tortur».

Måndag deltok Protasevitsj på ein pressekonferanse arrangert av det kviterussiske utanriksdepartementet. Der påstår han at han er i god form og insisterer på at han ikkje har vorte mishandla.

– Same kva han seier. Ikkje la oss gløyme at han er eit gissel, tvitrar Franak Viacorka, som er rådgivar for den kviterussiske opposisjonsleiaren Svetlana Tikhanovskaja.

– Dette er ikkje ein pressekonferanse, men ei scene frå Kafka eller Orwell, føyer han til.

Under pressekonferansen gjentek òg to kviterussiske tenestemenn påstanden om at flyet ikkje vart tvinga til å lande fordi Protasevitsj var om bord, men på grunn ein bombetrussel frå palestinske Hamas.

