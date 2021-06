Alvorleg vaksinemangel i Afrika – fryktar tredje smittebølgje

utenriks

Sør-Afrika er den viktigaste økonomien i kontinentet og er hardast ramma i talet på smittetilfelle. Men berre 0,8 prosent av befolkninga på rundt 59 millionar er fullvaksinert. Fleire hundre tusen helsearbeidarar som kvar dag stirer viruset i kvitauget, er framleis ikkje vaksinerte.

I Afrikas største land Nigeria, med meir enn 200 millionar innbyggjarar, er mindre enn 0,1 prosent fullvaksinert. Delen i Kenya, med 50 millionar innbyggjarar, er endå lågare. Uganda har måtta hente tilbake vaksinedosar frå landsbygda fordi situasjonen i storbyane har forverra seg.

I minst fem land har det framleis ikkje vorte sett ein einaste vaksinedose.

Fortvila

Femada Shamam er sjef for fleire sjukeheimar i den sørafrikanske byen Durban. 22 av pasientane hennar har døydd med koronasjukdom.

18 månader inn i pandemien er kvardagen i dei isolerte sjukeheimane framleis prega av sterk bekymring og einsemd.

Berre rundt halvparten av dei 1.600 eldre som ho har ansvar for, har vorte vaksinerte.

– Dei er fortvila, og dei er skuffa, seier Shamam om bebuarane som framleis ikkje har fått det verdifulle stikket.

Alvorleg vaksinemangel

Allereie i fjor vart det åtvara mot at rike land ville hamstre vaksinedosar på kostnad av fattigare land.

Det er anslått at Afrika manglar rundt 700 millionar vaksinedosar, sjølv medrekna dosane som kjem gjennom Covax-samarbeidet og ein avtale med legemiddelselskapet Johnson & Johnson, som startar utrullinga i august.

Heilt sidan januar har Verdshelseorganisasjonen (WHO) og direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus omtalt vaksinefordelinga som grotesk, urettferdig og ein moralsk katastrofe. Nyleg sa WHO at vaksineleveransar til Afrika nesten har stoppa opp og omtaler det som ein alvorleg vaksinemangel.

Fryktar tredje smittebølgje

Forseinkingane blir mellom anna knytte til Indias eksportstans som følgje av den alvorlege smittesituasjonen i landet dei siste månadene.

– Det er ekstremt urovekkjande og til tider frustrerande, seier direktør John Nkengasong i Afrikas smittevernbyrå (Africa CDC).

Afrika har distribuert vaksinedosar til 31 millionar av befolkninga på rundt 1,3 milliardar menneske. Berre sju millionar er fullvaksinert. Så langt er det registrert 4,9 millionar smittetilfelle og 132.000 dødsfall, men mørketala er truleg store.

Mange fryktar ei tredje smittebølgje over Afrika, drevet fram av farlegare virusvariantar. Som følgje av den svake vaksineutrullinga og ein dårlegare helseinfrastruktur samanlikna med rike land, er kontinentet generelt dårleg førebudd på å handtere ei ny smittebølgje.

Lys i enden av tunnelen

Nyleg kunngjorde The MasterCard Foundation at dei vil bidra med 1,3 milliardar dollar, tilsvarande rundt 13 milliardar kroner, dei neste tre åra mellom anna for å skaffe vaksinar til ytterlegare 50 millionar menneske i Afrika.

Initiativet er eit samarbeid med Africa CDC og skal òg investere i vaksineproduksjon på kontinentet.

USAs president Joe Biden har kunngjort at dei i løpet av kort tid vil dele frå reservelagera sine med vanskelegstilte land, og fem millionar av dei skal gå til Afrika. Endå fleire vil bli delt mot slutten av året og neste år.

Også resten av G7-landa lova etter eit møte i byrjinga av juni at dei skulle gjere meir for å betre vaksinesituasjonen i Afrika.

Nkengasong i Africa CDC er framleis ikkje sikker på om rike land med store vaksinereservar har forstått alvoret.

– Eg er håpefull, men ikkje nødvendigvis sikker, seier han.

Fakta om vaksineinnsatsen i Afrika

* Mindre enn 2 prosent av Afrikas befolkning har fått minst éin dose.

* Til samanlikning er meir enn 40 prosent av befolkninga i USA og Storbritannia vaksinert, og delen er endå større i risikogrupper. Dei fleste land i Europa er nær eller forbi 20 prosent vaksinedekning.

* Gjennom Covax-samarbeidet skal rike land dele fleire milliardar dosar med 92 låg- og mellominntektsland. Store delar av det, 1,8 milliardar dosar, skal distribuerast først i 2022.

* Målet er at minst 60 prosent av Afrikas befolkning skal vere vaksinert innan utgangen av 2022.

Kjelder: AP, AFP, WHO, Africa Centers for Disease Control and Prevention

