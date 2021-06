William og Kate deltek på G7-mottakinga

utenriks

Paret sluttar seg dermed til dronning Elizabeth, prins Charles og hertuginne Camilla på mottakinga fredag kveld.

Etter mottakinga skal prins Charles og sonen prins William vere vertskap for mottaking av G7-leiarane og sjefane for somme av dei største selskapa i verda for å diskutere korleis den private sektoren kan samarbeide med styresmaktene for å handtere klimautfordringane.

Tidlegare på dagen skal hertuginne Kate og USAs førstedame Jill Biden delta på eit felles arrangement. President Joe Biden og førstedama skal drikke te med dronninga søndag.

(©NPK)