Tusenvis blir permitterte i British Airways

utenriks

Flyselskapet stadfesta torsdag at tilsette som var sett inn i aktivt arbeid igjen etter at regjeringa i London sette 17. mai som oppstartsdato for internasjonale reiser, no blir permitterte igjen.

Årsaka er at ingen av landa på den koronaklarerte lista til regjeringa er populære feriemål. Det betyr at reisande til såkalla ikkje-grøne land, som Frankrike, Spania og Italia, må vere ti dagar i heimekarantene.

British Airways ber regjeringa om å opne opp for internasjonal luftfart så fort som mogleg og leggje lågrisikoland som USA på lista over grøne land.

(©NPK)