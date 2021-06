Runar Søgaard dømt til fengsel for skattesvik – ankar dommen

utenriks

Søgaard, som jobbar som leiingskonsulent, er dømt for tre grove brot på rekneskapslova og for over 20 brot på skattelova, skriv Aftonbladet. Dommen i hovretten – Sveriges svar på lagmannsretten – er den same som i tingretten i 2019. Søgaard er òg frådømt retten til å drive næring i fem år.

Advokaten til Søgaard seier dei vil anke dommen inn for høgsterett.

– Anken er allereie påbyrja. Den byggjer på at hovretten heilt enkelt har vurdert bevismaterialet som er lagt fram, feil, seier advokat Staffan Bergqvist til VG.

Søgaard sjølv ønskjer førebels ikkje å kommentere saka overfor avisa. Han har heile tida nekta for å ha gjort seg skuldig i økonomisk kriminalitet og erklærte seg ikkje skuldig.

Ifølgje tiltalen frå 2017 lét vere Søgaard og ein slektning å bokføre over ti millionar kroner i rekneskapsåra 2013–2016. Etter tapte i tingretten sa Søgaard at han følte seg trygg på å vinne fram i neste rettsinstans.

Den tidlegare predikanten, som bur i Sverige og som i ti år fram til 2000 var gift med artisten Carola, vart også i 2015 dømde for økonomisk kriminalitet. Den gongen sona han dommen på to månader med fotlenke, skriv VG.

(©NPK)