Polynesiarar kan ha komme først til Antarktis

utenriks

Ein russisk ekspedisjon i 1820 blir vanlegvis rekna som den første som såg det sørlege kontinentet. Ein amerikanar blir anteken å ha vore den første som sette foten sin i Antarktis året etter.

600-talet

Dette synet blir utfordra i ein studie publisert i tidsskriftet til The Royal Society of New Zealand, melder CNN. Forskarar har gått gjennom munnlege overleveringar som antydar at polynesiarane – som urfolket maoriane på New Zealand er ein del av – segla i havområda lengst sør.

– Vi har polynesiske forteljingar om reiser mellom øyane og om korleis oppdagaren Hui Te Rangiora og besetninga på skipet Te Ivi I Ateaatt er på reise i antarktiske farvatn, truleg tidleg på 600-talet, seier forskar Priscilla Wehi.

Forteljingane som antydar at polynesiarane kom så langt sør, inneheld det som somme allereie seint på 1800-talet meinte kunne vere skildringar av dyre- og planteliv og geografien på subantarktiske øyar.

Framleis deltaking

Forskarane seier dei har sett på «den grå litteraturen» – forsking som er lagt fram utanfor tradisjonelle akademiske kanalar – saman med dei tradisjonelle munnlege forteljingane. Målet har vore å finne bidrag og perspektiv frå underrepresenterte grupper som ikkje er tilstrekkeleg verdsett i historia om Antarktis.

Maoriane har òg ein plass i den meir moderne Antarktis-historia, mellom anna blir maorien Te Atu rekna som den første newzealendaren som såg det kalde kontinentet i 1840. Sidan har maoriar delteke i utforskinga av kontinentet heilt fram til dagens vitskaplege program i Antarktis, der New Zealand er ein viktig aktør.

(©NPK)