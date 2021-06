Palestinsk 15-åring drepen av israelske soldatar

utenriks

Ifølgje det palestinske helsedepartementet skaut soldatane med skarp ammunisjon mot ei gruppe palestinarar som protesterte mot israelske busetjarar som er i ferd med å opprette ein såkalla utpost sør for Nablus.

– Den 15 år gamle Mohammad Said Hamayel døydde i samanstøytar med israelske styrkar nær Beita sør for Nablus, opplyser Palestinsk Røde Halvmåne.

Den israelske hæren har ikkje kommentert opplysningane.

Torsdag vart tre palestinarar drepne av israelske spesialsoldatar som hadde kledd seg ut som sivile palestinarar i Jenin på Vestbreidda.

Ifølgje israelske medium rykte spesialsoldatane inn i byen for å arrestere to medlemmer av gruppa Palestinsk heilag krig (Jihad). Tre palestinarar vart drepne i skotvekslinga som følgde, blant dei to medlemmer av dei palestinske tryggingsstyrkane.

