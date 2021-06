Første fysiske G7-møte sidan før pandemien

utenriks

Statsminister Boris Johnson er vertskap for det tre dagar lange toppmøtet.

På den første dagen er det venta at landa skal diskutere innhenting etter koronapandemien. Her inngår mellom anna donasjon av vaksinedosar til vanskelegstilte land og økonomisk støtte til å byggje produksjonsanlegg for vaksinar rundt omkring i verda.

På kvelden blir leiarane ønskte velkommen på ei tilstelling med dronning Elizabeth og prins Charles som vertskap. Då er miljøvern og klimaendringar på dagsordenen.

Det er det første fysiske møtet mellom G7-leiarane på meir enn to år og det første store toppmøtet for Joe Biden – som er på den første utanlandsreisa si som president. Med all sannsyn blir det òg det siste G7-møtet for den tyske statsministeren Angela Merkel.

G7-landa består av USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Japan og Canada. Laurdag er òg Australia, India, Sør-Korea og Sør-Afrika inviterte som gjester.

Biden lova torsdag å gjere USA til «verdas vaksinearsenal» og skal donere 500 millionar vaksinedosar til vanskelegstilte land i Mellom- og Sør-Amerika, Asia og Afrika dei neste åra. Storbritannia har sagt at dei trur at G7-landa til saman skal kunne donere ein milliard dosar.

Førre veke vart finansministrane i G7 samde om ein plan om å innføre ein minimumsskatt på 15 prosent for globale selskap.

