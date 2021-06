Biden gir USA omdømmeløft på verdsscena

utenriks

USAs omdømme har fått eit solid løft etter at demokraten Joe Biden tok over roret frå Donald Trump etter det amerikanske presidentvalet i november, ifølgje ei internasjonal måling Pew Research Center la fram torsdag.

Meiningsmålinga er tydeleg på éin ting: Då Trump var president gjekk USA på ein ordentleg omdømmesmell internasjonalt. Generelt var haldninga til landet lunken, og berre få hadde respekt for den kontroversielle presidenten.

Brei oppgang med Biden

75 prosent av dei spurde meiner Biden vil gjer det rette i utanrikspolitikken. I fjor meinte berre 17 prosent at Trump ville klare det same.

I Frankrike seier 65 prosent at dei no ser USA i eit positivt lys, samanlikna med berre 31 prosent i fjor. Ei tilsvarande forbetring på 25 prosentpoeng eller meir kjem òg fram i Tyskland, Japan, Italia, Nederland og Canada, ifølgje Pew.

Også Australia, Storbritannia, Hellas, Sør-Korea, Spania og Sverige har eit meir positivt inntrykk av USA med Biden som frontfigur.

Færre samde i at USA er eit godt demokrati

Vidare tok meiningsmålinga for seg haldningane til USA og det amerikanske demokratiet etter presidentvalet i november og angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar av Trump-støttespelarar.

Etter dette seier 17 prosent at USA er eit «godt eksempel» for andre land å følgje, medan 57 prosent seier det «pleide å være et godt eksempel, men ikke de siste årene».

23 prosent sa dei meinte USA aldri hadde vore eit godt demokratisk førebilete.

16.254 menneske deltok i undersøkinga i ei rekkje land, inkludert Australia, Belgia, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Japan, Nederland, Singapore, Sør-Korea, Spania, Sverige og Taiwan.

