USA vil gi bort 500 millionar vaksinedosar

President Joe Biden skal offisielt kunngjere nyheita seinare torsdag.

Dosane skal fordelast gjennom det FN-støtta Covax-samarbeidet til 92 låg- og mellominntektsland og Afrikaunionen (AU). 200 millionar dosar skal vere tildelt i løpet av året, resten blir fordelt innan juni 2022.

Ifølgje kjelder til avisa The New York Times har USA inngått ein avtale med Pfizer som inneber at vaksinane blir kjøpte til kostpris.

USA har vore under aukande press for å vise korleis landet aktar å dele vaksinar med verda. Skeivfordelinga av vaksinar blir stadig tydelegare, og etterspurnaden fell i USA. 64 prosent av den vaksne befolkninga i landet har fått minst éin dose.

Biden-administrasjonen har tidlegare lova å gi bort minst 80 millionar vaksinedosar innan utgangen av juni.

Førre veke opplyste Det kvite hus at Covax vil få 19 millionar av desse dosane, medan USA på eiga hand vil fordele 6 millionar dosar til utvalde land i Latin-Amerika, Karibia, Asia og Afrika.

Globalt er det stadfesta over 3,7 millionar koronarelaterte dødsfall. Over 174 millionar menneske har fått påvist smitte, men mørketala er truleg store.

