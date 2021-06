Tysklands grøne slit i aust

utenriks

Partiet har vore populært i dei vestlege storbyane i mange år, men delstatsvalet på søndag i den austlege delstaten Sachsen-Anhalt viste at Dei Grøne framleis har ein veg å gå i den gamle kommuniststaten. Medan partiet ligg godt over 20 prosent på meiningsmålingane nasjonalt, enda Dei Grøne i Sachsen-Anhalt opp med under 6 prosents oppslutning.

Etter 40 år i skuggen av sosialdemokratane i SPD, er Dei Grøne no det sterkaste partiet på venstresida på landsbasis, men slit i aust. Det kan koste dei moglegheita til å erstatte Angela Merkel som statsminister når ho går av etter valet i september. Fredag samlar partiet seg til landsmøte for å planleggje valkampen.

– Dei Grøne er framleis to ulike ting: potensielt den sterkaste politiske krafta i landet, og eit lite nisjeparti. Alt avheng av stad, tid og situasjon, skriv nyheitsmagasinet Der Spiegel.

Klimasaka ikkje populær i aust

Ambisjonane til partiet i den fattigaste delstaten i landet var ei tosifra oppslutning, men dei enda opp med ein framgang på mindre enn 1 prosentpoeng frå førre val i 2016.

– Det var ikkje det vi hadde håpa på, innrømde ein skuffa Annalena Baerbock, som er Dei Grønes statsministerkandidat.

Ho innrømmer at partiet ikkje lykkast med å få gjennom bodskapen om klimakamp, trass at regionen har vore ramma av tørke fleire sumarar på rad.

– Aust-Tyskland hentar seg framleis inn etter sjokket frå gjenforeininga i 1990, og potensielt rådyre klimatiltak er ikkje spesielt tiltrekkjande for veljarar, seier statsvitaren Hajo Funke ved Berlins frie universitet.

Fleirtalet vil ha eit skifte

I delstatsvalet vart Merkels kristendemokratar (CDU) attvalt med solid margin med 37 prosent av stemmene, medan høgreradikale AfD fall til 21 prosent. Valsigeren gir vind i segla til CDU-leiaren Armin Laschet, som er den sterkaste kandidaten til å ta over statsministerposten etter 16 år med Merkel.

Dei Grøne har vore i opposisjon sidan 2005, og har lege høgt på målingane dei siste åra. Ifølgje meiningsmålingane er klimakrisa den største bekymringa til veljarane, sjølv om vesttyske veljarar er meir bekymra enn dei austtyske. I ei meiningsmåling i mai sa meir enn 60 prosent av veljarane at dei håpa på ei ny regjering etter valet.

Leiande politikarar blant Dei Grøne er fornøgde med at Baerbock, som representerer den austlege delstaten Brandenburg, er ein populær kandidat blant veljarane til partiet. Samtidig innrømmer dei at ho må gjere partiet breiare viss dei skal vinne valet.

Leiarkollegaen hennar Robert Habeck seier valresultat i helga er eit teikn på at partiet må sjå seg om etter saker i tillegg til klimakamp. Han peika på aukande forskjellar mellom by og land i Tyskland, særleg når det gjeld arbeidsplassar for unge, og utviding av kollektivtransporten som sikre veljarvinnarar.

Prøver å vinne eldre veljarar

I tillegg seier Habeck at det enorme politiske krafttaket som trengst for å få ned klimagassutslepp, må følgjast opp av sosiale tiltak for å hjelpe dei som mistar jobben på grunn av det grøne skiftet. Partiet skal òg drive valkamp opp mot veljarar over 60 år både i aust og vest, med slagordet «klimakamp er også ein kamp for barnebarna dine».

I delar av det gamle Aust-Tyskland er det òg svært upopulært at Dei Grøne ønskjer å auke bensinprisane og erstatte innanriksfly med fleire tog og bussar.

Partitoppar innrømmer at det blir vrie å motverke biletet konservative prøver å måle av Dei Grøne som eit parti for kaffi latte-drikkande, elbil-køyrande byfolk, særleg i Aust-Tyskland som framleis slit økonomisk 30 år etter gjenforeininga.

Fleire glepp frå Baerbock dei siste vekene har òg skapt problem. Mellom anna fekk ikkje Forbundsdagen vite om ein bonus ho fekk frå partiet, og ho måtte innrømme at ho hadde fleire feil i CV-en sin.

Feila er no retta, men saka undergrev kampen til partiet for meir openheit. Habecks kommentarar under eit besøk i Kiev førre månad, der han tilsynelatande oppmoda til å forsyne Ukraina med våpen, var heller ikkje populære.

