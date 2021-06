utenriks

– At enkeltstatar gir bort vaksinedosar, bør supplerast med donasjonar frå legemiddelfirmaa, sa Macron på ein pressekonferanse torsdag.

Han påpeika at statane har vore med på å finansiere forsking og utvikling av vaksinane, og at det derfor er heilt legitimt å be om bidrag frå vaksineprodusentane til gjengjeld.

I mange fattige land, særleg i Afrika, har vaksinasjonen knapt komme i gang på grunn av den store mangelen på koronavaksinar.

