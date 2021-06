Keystone-oljerøyrleidningen blir lagd død

utenriks

TC Energy avsluttar prosjektet etter at canadiske styresmakter ikkje har klart å overtyde Biden om å ta det opp att.

Den nesten 2.000 kilometer lange Keystone-røyrleidningen skulle frakte hundretusenvis av fat tungolje frå oljesandfelta i Alberta til raffinering i USA. Biden stansa bygginga med ein presidentordre like etter at han vart teken i eid i januar, og viste til klimaomsyn.

Då hadde bygginga vorte oppatteken under president Donald Trump, etter at forgjengaren, Barack Obama, la ned veto. Prosjektet har møtt motstand frå klimarørsla og urfolksgrupper.

Skitten olje

Oljeutvinninga i Alberta har større miljøbelastning enn det meste anna oljeutvinning rundt om i verda.

Oljesand må gravast opp og blir meir eller mindre smelta med kokvarmt vatn før det kan raffinerast. Dette fører til store sjøar med forureina vatn. I tillegg blir store skogsområde hogge i samband med utvinninga.

TC Energy argumenterte for røyrleidningen ved å hevde at USA kunne redusere avhengnaden av olje frå Midtausten og Venezuela. Det amerikanske utanriksdepartementet anslo at røyrleidningen ville skape 42.000 arbeidsplassar i byggjeperioden, men motstandarar noterte at vedlikehaldet av røyrleidningen berre ville skape 35 permanente arbeidsplassar.

Canadiarane tek rekninga

Det blir dei canadiske provinsane Alberta og Saskatchewan som tek rekninga for at Keystone XL blir lagd død. Alberta må finne ut kva som skjer med investeringar tilsvarande 9,1 milliardar kroner. Ministerpresidenten i provinsen, Jason Kenney, seier han er «skuffa og frustrert» over avlysinga.

TC Energy skal no koordinere med styresmakter, urfolksgrupper og andre interessentar for å overhalde miljø- og myndighetspålagte forpliktingar og sørgje for ei sikker avslutning av prosjektet, heiter det i ei pressemelding.

Aktivistar jublar

Kendall Mackey i aktivistgruppa @350 seier skrinlegginga av Keystone-prosjektet er ein forsmak på korleis oljebransjen kjem til å bli utfordra i framtida.

– Denne kampen handla aldri om éin røyrleidning. Sigeren sender eit varsel til forureinarane: Dropp fossilprosjekta no, elles kjem ei nådelaus masserørsle til å stoppe dei for dykk, seier Mackey i ei pressemelding.

Gruppa Indigenous Environmental Network uttrykte òg glede i sosiale medium.

– Etter meir enn ti år har vi endeleg overvunne ein olje- og gassgigant! Keystone XL er DØD! skrev dei på Twitter.

I ein annan tweet leggjar dei likevel til at nokre aktivistar framleis er sikta for aksjonane mot røyrleidningen.

